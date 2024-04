Fame Fighting: Emmy Russ will nicht gegen Walentina kämpfen!

Der Fame-Fighting-Kampf von Emmy Russ (24) und Walentina Doronina (23) wird nicht stattfinden! Schon seit einiger Zeit beefen sich die beiden Influencerinnen im Netz – sie forderten sich sogar zum Boxkampf heraus. Nun stellt die Freundin von Can Kaplan aber auf Instagram klar: Der Fight zwischen ihnen kommt nicht zustande. "Der Kampf mit Emmy findet nicht statt", teilt sie mit und erklärt weiter: "Das liegt aber nicht an mir, [...] sondern das liegt an der Dame, die nicht bereit ist, fünf Kilo zuzunehmen. Ich wäre ja auch bereit gewesen, sieben Kilo runterzugehen, was ja sogar im Vergleich nicht fair gewesen wäre."

Hinter der ganzen Aktion vermutet die Sommerhaus-Kandidatin Kalkül. "Das Einzige, was sie wollte, war ein Mal eine Million Aufrufe mit einem Reel zu erreichen, was sie sonst nicht schafft. Außerdem wollte sie ein paar OnlyFans-Abos abgreifen, das hat sie jetzt geschafft", wettert Walentina. Ihrer Meinung nach sei die Zusage gelogen gewesen: "Das war nur Gelaber, nur heiße Luft, diese Zusage." Einen Kampf bei dem Boxevent will sie sich aber anscheinend trotzdem nicht entgehen lassen: Auf ihrem Account fordert die TV-Bekanntheit ihre Follower dazu auf, ihr weitere mögliche Gegner vorzuschlagen. "Vielleicht überlege ich es mir ja", deutet sie verheißungsvoll an.

Da sich Emmy und Walentina derzeit in unterschiedlichen Gewichtsklassen befinden, hätten sie sich für einen Kampf in puncto Gewicht annähern müssen. Während Germany Shore-Teilnehmerin sich sofort dazu bereit erklärte, sieben Kilos zu verlieren und Emmy im Gegenzug dazu aufforderte, fünf Kilo zuzunehmen, um sich quasi in der Mitte zu treffen, lehnt diese es nun offenbar ab, zuzunehmen. Daher ist ein Kampf zwischen den beiden nicht möglich.

ActionPress Walentina Doronina, Realitystar

Instagram / emmyruss Emmy Russ, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin 2021

