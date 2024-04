Fame Fighting: Fordert Emmy Russ etwa Walentina heraus?

Emmy Russ (24) und Walentina Doronina (23) werden wahrscheinlich nie die besten Freundinnen werden. Nun könnte ihre Beziehung ein anderes Level erreichen. Das Erotikmodel scheint die Ex on the Beach-Teilnehmerin doch tatsächlich zu einem Kampf herauszufordern. "Glückwunsch! Dein Idol nimmt die Herausforderung gegen dich an!", meint sie auf Instagram. Damit ist die Freundin von Can Kaplan gemeint, die am Rande des Fame-Fighting-Events ein Gespräch mit Sport Bild führte, bei dem sie die 24-Jährige zu einem Duell aufforderte. Emmy scheint sich recht sicher zu sein, einen Boxkampf gewinnen zu können. "Fang am besten jetzt schon an zu trainieren. Denn wir wollen ja nicht, dass dein Traum zum Albtraum wird", empfiehlt sie Walentina.

Ob das Reality-Sternchen seine Einladung ernst meint, ist noch nicht sicher. Immerhin verlinkt Emmy den offiziellen Account vom Fame Fighting. Der antwortet in einer Instagram-Story: "Wir werden sehen, was die Zeit bringt." Ihre potenzielle Gegnerin lässt sich zumindest auf einen virtuellen Beef ein. Walentina bezeichnet die Blondine in ihrer Story als "Fangirl", das von ihr besessen sei und scheint ihrer Kollegin das mit vielen Ausschnitten aus der Reality-TV-Karriere beweisen zu wollen. Allerdings klingt es nicht, als würde sie in den Ring steigen wollen: "Sich die Fresse einschlagen zu lassen und anderen Leuten einzuschlagen, das ist was für Getto-Weiber", findet die Promi Big Brother-Kandidatin.

Die beiden Ex-Flirts von Calvin Kleinen (32) hatten schon häufiger Beef miteinander. Grund dafür war unter anderem, dass Emmy dem Realitystar vorwarf, sie bei "Promi Big Brother" nachzuahmen. "Sie hat mich so krass nachgemacht, sie wollte so sein wie ich bei PBB und ist einfach nur peinlich dagestanden", lästerte sie damals in ihrer Instagram-Story. Wale macht sich auch darüber nun in ihrer Story lustig. "Sie wurde ganz nervös, als ich bei 'Promi Big Brother' Pink anhatte, genau wie jetzt. Ich glaube, jetzt scheißt sie sich auch gerade ein, denn Pink ist halt nur patentiert von ihr", witzelt die Influencerin.

Walentina Doronina, Realitystar

Emmy Russ im März 2023

