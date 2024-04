Nun wehrt sich Walentina gegen Emmys Fame-Fighting-Vorwürfe!

Zwar wird der Fame-Fighting-Kampf zwischen Emmy Russ (24) und Walentina Doronina (23) nicht mehr stattfinden, dafür liefern sich beide aber eine heftige Schlammschlacht außerhalb des Rings. "Ich frage mich echt so langsam, wo diese Synapsen von diesem Mädchen sind. Ob die irgendwie im Boden geblieben oder nie rausgekommen sind bei der Geburt!", wettert die Freundin von Can Kaplan auf Instagram und fügt hinzu: "Wenn du sagst, du möchtest zunehmen, dann nimm zu und kämpfe! Oder sag offen und ehrlich: 'Nee, die Zusage war dumm, ich traue mich nicht!'"

In ihrer Social-Media-Story erklärt sie zudem, dass sich die Frauen uneinig seien, was die Voraussetzungen für den Boxkampf betreffen. Beide sind in unterschiedlichen Gewichtsklassen. Um ein faires Duell zu gewährleisten, müsse Emmy deswegen zunehmen und Walentina abnehmen. "Girl, denkst du ernsthaft, dass du die Regeln machst? Nur weil du sagst, dass ich auf 46,9 Kilo runtergehen soll, heißt es nicht, dass ich das muss!", stellt die Reality-TV-Bekanntheit klar und meint: "Außerdem hast du meine Herausforderung angenommen und stellst dann solche unrealistischen Ansprüche."

Laut Walentina habe die 24-Jährige den Boxkampf abgesagt. Emmy sieht das jedoch anders. "Wal hat abgelehnt, gegen mich zu kämpfen, das weiß ich aus internen Quellen!", behauptete sie kurz zuvor auf der Onlineplattform fügte hinzu: "Sie musste auf 46,9 Kilo runtergehen, hat aber abgelehnt und sich geweigert! [...] In letzter Minute macht sie einen Rückzieher, zieht den Schwanz ein und traut sich nicht mehr. Als Ausrede sagt sie den Grund, dass sie nicht so viel abnehmen möchte!"

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

RTL Emmy Russ, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Walentina und Emmy bald einig werden? Ja! Ich denke, dass sie auf einen Nenner kommen. Nee, die beiden werden sich niemals einigen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de