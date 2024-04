Erster Geburtstag: Alessia Herren zelebriert ihre Tochter

Ein Jahr ist seit der Geburt von Alessia Herrens (22) Nachwuchs nun schon vergangen. Und wie es aussieht, bekam die kleine Anisa-Amalia zu ihrem ersten Geburtstag sogar schon eine kleine Fete. Die Tochter von Willi Herren (✝45) teilt mehrere Schnappschüsse auf ihrem Instagram-Account, auf denen sie gemeinsam mit ihrem Engel vor einer hergerichteten Fotowand posiert. Diese ist mit zahlreichen cremefarbenen, braunen und beigen Luftballons und goldenen Buchstaben verziert. Davor ist eine hübsche Torte zu erkennen, auf der ein kleines rosafarbenes Krönchen und die Ziffer eins thronen. "Meine Prinzessin ist schon ein Jahr alt", schreibt die TV-Bekanntheit zu ihren Fotos.

Dass sie und ihr Partner Can ihr erstes Baby erwarten, verkündete sie 2022 in der Reality-TV-Show The Real Life - #nofilter. Die süße Nachricht, dass die Kleine das Licht der Welt erblickt hatte, machte Alessia dann im Netz mit einem süßen Beitrag bekannt. Sie veröffentlichte eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von der kleinen Hand des damals Neugeborenen. Dazu verfasste sie ein paar rührende Worte, die sich auch an ihren im Jahr 2021 verstorbenen Papa Willi richteten. "Unser kleines Wunder hat den besten Schutzengel über sich! Ich weiß, wie stolz mein Papa auf uns ist! Du bist der allerbeste Opa. Wir lieben dich unendlich viel", betonte sie.

Gestern jährte sich der Todestag des deutschen Entertainers zum dritten Mal. In Gedenken an ihn und die wunderbare Vater-Tochter-Beziehung widmete ihm Alessia herzzerreißende Zeilen auf der Social-Media-Plattform. "Heute vor drei Jahren am 20.04.2021 kam die Nachricht, dein Papa ist nicht mehr da... Es zerriss mir das Herz, für mich ist eine Welt zusammen gebrochen! Keiner kann diesen Schmerz, den ich fühle, dieses Leid, das ich in mir habe, diese Qual, die mich zerreißt, so sehr verstehen, sehen und spüren wie du, Papa... Ein Schmerz, den mir niemand nehmen kann...", schrieb sie unter anderem. In dem Video dazu sieht man Willi, wie er seiner Leidenschaft auf der Bühne nachgeht und wie er und seine Kleine gemeinsam herumalbern und sich umarmen.

Alessia Herrens Tochter Anisa-Amalia

Alessia und Willi Herren im April 2021

