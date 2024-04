"Mein Held": Alessia ehrt Willi Herren an drittem Todestag

Vor drei Jahren mussten die Familie und Freunde von Willi Herren (✝45) Abschied nehmen. Der deutsche TV-Star ist am 20. April 2021 im Alter von 45 Jahren verstorben. Auch in diesem Jahr widmet seine Tochter Alessia (22) ihm auf Instagram ein paar rührende Worte. "Heute vor drei Jahren – am 20.04.2021 – kam die Nachricht: 'Dein Papa ist nicht mehr da...' Es zerriss mir das Herz, für mich ist eine Welt zusammen gebrochen!", erinnert sich die 22-Jährige. Die endlosen Schmerzen, die sie spüre, könne ihr niemand mehr nehmen. Sie fügt hinzu: "Ich vermisse dich so sehr... Ich kann es immer noch nicht glauben, dass du nicht mehr bei uns bist... Du wolltest mir noch so viel von der Welt zeigen..." Sie wünschte, sie hätte ihren Vater noch ein letztes Mal umarmen können.

"Du warst immer mein Held. Du hast alles für mich getan. [...] Wenn du in meine Nähe kamst, ging für mich immer die Sonne auf", schreibt sie zu einem Foto, auf dem der Entertainer die Bühne rockt. In ihrer Story teilt sie einen Schnappschuss, auf dem sie stolz zusammen vor seinem Foodtruck posieren – das "letzte gemeinsame Foto" ist nur vier Tage vor seinem Ableben entstanden. "Papa, ich liebe und vermisse dich unendlich...", betont Alessia.

Vor rund einem Jahr durfte die Reality-TV-Bekanntheit ihr erstes Baby auf der Welt willkommen heißen. Die Geburt verkündete sie mit einer Schwarz-Weiß-Aufnahme von dem kleinen Händchen ihres Sprosses. Anlässlich dessen ehrte sie ihren verstorbenen Papa als den "aller besten Opa". "Unser kleines Wunder hat den besten Schutzengel über sich! Ich weiß, wie stolz mein Papa auf uns ist!", kommentierte sie ihren Instagram-Beitrag.

ActionPress / Katrin Hauter Alessia und Willi Herren im April 2021

Instagram / alessiamillane Alessia Herren im Mai 2023

