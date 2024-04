Emmy Russ wirft Walentina Rückzieher bei Fame Fighting vor!

Emmy Russ (24) und Walentina Doronina (23) werden nicht bei Fame Fighting gegeneinander kämpfen. Doch was ist der Grund für den plötzlichen Sinneswandel? In ihrer Instagram-Story äußert sich Erstere zu dem Thema. "Wal hat abgelehnt, gegen mich zu kämpfen, das weiß ich aus internen Quellen!", behauptet die Blondine und fügt hinzu: "Sie musste auf 46,9 Kilo runtergehen, hat aber abgelehnt und sich geweigert!"

Dass ihre Kontrahentin einen Rückzieher macht, bringt die Influencerin ziemlich zum Kochen. "Auf solche Lappen-Gegner habe ich keinen Bock mehr. Ich dachte, ihre Herausforderung war ernst, aber sie wollte nur Fame durch mich, weil keine TV-Produktion mit ihr arbeiten will und der Kampf ihr noch das bisschen Kleingeld reinbringt!", wettert die 24-Jährige auf der Social-Media-Plattform und merkt genervt an: "In letzter Minute macht sie einen Rückzieher, zieht den Schwanz ein und traut sich nicht mehr. Als Ausrede sagt sie den Grund, dass sie nicht so viel abnehmen möchte!"

Zuvor hatte Walentina Emmy wiederum vorgeworfen, dass sie der Grund für die Absage des Kampfes sei. "Der Kampf mit Emmy findet nicht statt", meldete sich die Freundin von Can Kaplan auf der Onlineplattform und behauptete: "Das liegt aber nicht an mir, [...] sondern das liegt an der Dame, die nicht bereit ist, fünf Kilo zuzunehmen. Ich wäre ja auch bereit gewesen, sieben Kilo runterzugehen, was ja sogar im Vergleich nicht fair gewesen wäre."

Kampf der Realitystars, RTLZWEI Emmy Russ bei "Kampf der Realitystars"

RTL Walentina Doronina im "Sommerhaus der Stars"

