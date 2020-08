Die Promi Big Brother-WG bekommt Verstärkung! Aktuell sind von den anfangs 16 Stars nur noch 13 über. Nachdem Claudia Kohde-Kilsch (56) die Sendung am Montag verlassen musste, warfen Senay Gueler (44) und Jennifer Frankhauser (27) freiwillig das Handtuch. Dabei zählte Letztere sogar zu den Favoriten. Doch den unerwarteten Doppel-Exit sind nun jedoch zwei Plätze im TV-Containern freigeworden – und einer davon wird nun offenbar neu besetzt: Willi Herrens (45) Tochter Alessia soll einziehen!

Wie Bild erfuhr, wolle sich die 18-Jährige am Freitagabend im Rahmen der "Promi Big Brother"-Liveshow in der Märchenwelt niederlassen. "Ich finde diese Spiele und Matches total interessant und dass man mit so vielen fremden Leuten unter einem Dach lebt. Das ist krass", erklärte sie vorab in einem Interview. Mit ihrer Show-Teilnahme würde Alessia in die Fußstapfen ihres Vaters treten: Der Ballermann-Star war bereits 2017 in dem Format zu sehen und schaffte es damals sogar ins große Finale. Nun drücke er seiner Tochter die Daumen: "Ich weiß, mein Vater ist sehr glücklich. Ich kann zu hundert Prozent sagen, er wird total hinter mir stehen, für mich da sein und mich unterstützen.“

Alessias Teilnahme könnte im TV-Knast für mächtig Konfliktpotenzial sorgen: Durch die Kabel1-Show "Ab ins Kloster" sind sie und Emmy Russ (21) keine Unbekannten. Dort sind sie allerdings nicht in dem besten Verhältnis auseinandergegangen: "Wir haben uns privat ein wenig gestritten, mal gucken wie das bei 'Promi Big Brother' weitergeht."

SAT.1/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Jennifer Frankhauser

Sat.1 / Marc Rehbeck Die 16 Kandidaten von "Promi Big Brother" 2020

ActionPress Willi Herren auf Mallorca 2019

