Scheinbar freuen sich nicht alle für Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32)! Die Reality-TV-Stars lernten sich bei Die Bachelorette kennen – doch im Finale hatte sich die Influencerin gegen den Ex-Freund von Yeliz Koc (26) und für David Friedrich (30) entschieden. Drei Jahre später hat sich das Blatt allerdings gewendet: Jessi und Johannes geben ihren Gefühlen eine zweite Chance und sind nun ein Paar! Ihre Liebe machten sie vor wenigen Tagen in Chris Talls (29) Show publik. Über ihre Beziehung macht sich David jetzt lustig.

"Für dich gebe ich diese Rose weiter, der Kontostand das Wichigste für dich. Jessi suchte einen Sugardaddy, darum entschied sie sich für dich", singt David in seiner Instagram-Story, während er am Klavier sitzt und dazu spielt. "Danke Chris Tall für diese Reichweite, sonst interessiert sich keine Sau für uns", trällert er weiter und endet mit einem: "Alles alles Gute, Frau Haller, Herr Paszka." Na, so ganz ernst kann er das Liebesglück seiner Verflossenen und deren neuen Partner anscheinend nicht nehmen.

Ist David etwa nicht gut auf die ehemalige Bachelorette zu sprechen? In einer Fragerunde im Sommer erklärte er lediglich: "In Bezug auf Frau Paszka hätte ich es schön gefunden, wenn man über Vergangenes mal geredet hätte." Doch er sei dankbar, bei dem Format mitgemacht zu haben – denn auf diesem Weg hätte er nämlich seine jetzige Freundin Maxime Herbord (26) kennengelernt.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-TV-Star

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich im Dezember 2019

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, ehemalige Bachelorette

