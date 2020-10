Jessica Paszka (30) steht zu ihrer neuen Beziehung! Die ehemalige Bachelorette sorgt seit Wochen für Liebes-Schlagzeilen: Die Hinweise verdichteten sich, dass sie ihren einstigen Rosenanwärter Johannes Haller (32) datet. Vor wenigen Tagen wurden die Turteltauben dann sogar zusammen in Düsseldorf erwischt – doch bisher schwiegen beide eisern dazu. Jetzt gibt es aber endlich das Paar-Outing: Jessi und Johannes machen es vor laufender Kamera offiziell!

Jessi ist am Freitagabend bei der "Darf er das? Live! Die Chris Tall Show" zu Besuch und wird von dem Gastgeber ordentlich in die Mangel genommen. "Wenn du jemandem eine Rose geben könntest, wer wäre das dann?", will er wissen. Die Influencerin windet sich zunächst, doch dann gibt sie grinsend zu: "Ja, ich bin vergeben!" Auf Nachfrage bestätigt sie auch: Sie sei mit Johannes liiert!

Und als wäre das nicht Überraschung genug, steht auf einmal auch Johannes im TV-Studio. Chris hatte der Web-Beauty zuvor eine Rose in die Hand gedrückt und wollte, dass sie heute noch mal die letzte Schnittblume verteilt – schließlich hatte sie sich damals im Finale gegen Johannes entschieden. "Willst du nach drei Jahren die Rose annehmen?", fragt sie ihren Auserwählten und fällt ihm kichernd in die Arme.

Collage: Instagram Jessica Paszka und Johannes Haller

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, TV-Gesicht

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka auf Ibiza

