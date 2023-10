Zum dritten Mal: Jessica Haller wurde schon wieder beklaut!

Jessica Haller (33) scheint ein attraktives Ziel für Diebe zu sein. Mit ihrem Ehemann Johannes (35) und Töchterchen Hailey-Su (2) lebt sie ihren Familientraum auf Ibiza. Doch die Trauminsel birgt auch Gefahren für die ehemalige Bachelorette: In den letzten drei Jahren wurde zweimal in ihre Villa eingebrochen und wertvoller Schmuck gestohlen! Beim zweiten Mal war die Influencerin sogar schlafend mit ihrer Tochter im Haus. Nun nahmen sich Diebe auch noch Jessis Auto vor!

"Wir waren eine Stunde am Spielplatz und in der Zeit wurde mein Auto ausgeräumt inklusive meiner neuen Handtasche mit Geld drin", erzählt sie auf Instagram. Auch zahlreiche Sonnenbrillen seien aus dem Auto entwendet worden. Der Diebstahl habe Jessi zwar nicht so getroffen, aber dennoch könne sie den erneuten Übergriff nicht fassen. "Ich muss irgendwie herausfinden, womit ich dieses Bestehlen meiner Wertsachen anziehe. Es muss an mir liegen", munkelt die TV-Bekanntheit.

Die Ereignisse in ihrem Haus würden sie noch heute beschäftigen und hätten ihr Kaufverhalten extrem beeinflusst – ein Jahr habe sie sich gar nichts Neues gekauft. "Es ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen. [...] Und jetzt wieder so was – das ist immer so ein komisches Gefühl", berichtet Jessi.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller vor ihrem Auto im März 2023

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

Instagram / johannes_haller Johannes und Jessica Haller im Mai 2022

