Urlaub in den USA: Jessica Haller postet sexy Bikini-Pics!

Jessica Haller (33) zeigt, was sie hat. Die Influencerin ist derzeit mit einigen Freundinnen in Palm Springs unterwegs. Ihre Fans nimmt die Frau von Johannes Haller (36) auf ihrer Reise mit und teilt einige Eindrücke der schönen Umgebung mit ihnen. Nun heizt sie ihren Instagram-Followern mit zwei sexy Pics ordentlich ein: Mit einem weißen Cowboyhut auf dem Kopf posiert die Ex-Bachelorette in einem knappen Bikini mit Zebramuster und stellt dabei ihre unglaubliche Figur zur Schau. Die Schnappschüsse versieht sie mit der Bildunterschrift "Palm Springs", gefolgt von einigen bunten Emojis.

Ihre Zuschauer sind von den Fotos auf jeden Fall total begeistert. Unter dem Beitrag tummeln sich bereits zahlreiche Kommentare. "Der Hammer", schwärmt ein Nutzer, während ein anderer schreibt: "Viel Spaß, du Schöne. Toll siehst du aus." "Wow, du siehst so heiß aus. Ich gönne euch die schöne Zeit so sehr", kommentiert zudem ein User. "Wie gut siehst du aus? Genieße die Zeit. Auch wenn du vermutlich deine beiden zu Hause sehr vermisst", vermutet ein weiterer Fan.

Jessicas Mann ist mit ihrer gemeinsamen Tochter Hailey-Su Haller (2) zu Hause geblieben. Ob Jessica die entspannte Auszeit genießen kann? Zuletzt machte die stolze Mama nämlich mit beunruhigenden Neuigkeiten auf sich aufmerksam: Sie vermutete, dass ihre Tochter in der Kinderbetreuung nicht sicher sei. "Ich hatte ein ungutes Gefühl, weil es nicht so ganz sicher war. Ich glaube nicht, dass es viele Sicherheitsvorkehrungen gab", erklärte sie im Januar auf Instagram und fügte hinzu: "Es war mitten im Wald und manche Kinder haben sich ab und zu verletzt!" Daher habe sie sich dazu entschieden, ihre Tochter aus der Kita zu nehmen.

