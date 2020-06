2017 lernten sich David Friedrich (30) und Jessica Paszka (30) bei Die Bachelorette kennen und lieben. Die damalige Rosenlady hatte dem Eskimo Callboy-Drummer die allerletzte Rose gegeben. Doch nur wenige Monate nach der Show war schon wieder alles vorbei. Mittlerweile ist der Musiker wieder glücklich vergeben. Doch wie steht er heute zu seiner ehemaligen Partnerin? Im Netz verrät David jetzt, was er über Jessi denkt!

In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan von dem 30-Jährigen wissen, ob er seiner Ex mal wieder über den Weg gelaufen sei. Seine Antwort darauf ist ziemlich vielsagend: "Letztendlich habe ich durch den Weg der Sendung meine Frau gefunden, wofür ich sehr dankbar bin. In Bezug auf Frau Paszka hätte ich es schön gefunden, wenn man über Vergangenes mal geredet hätte."

Sind da etwa alte Wunden noch nicht verheilt? Das ist es ganz bestimmt nicht! Denn David ist seit über einem Jahr offiziell mit Maxime Herbord (25) zusammen und total glücklich. In einem früheren Promiflash-Interview verriet der Musiker, warum Maxi die perfekte Partnerin für ihn sei. "Ich bin sehr verschlossen mittlerweile gegenüber vielen Sachen, hatte es lange Zeit schwer, Leuten zu vertrauen, und sie ist eine, die wirklich noch das Gute in den Menschen sieht, immer das Positive", schwärmte er von ihr.

Anzeige

Instagram / _david.friedrich_ TV-Bekanntheit David Friedrich

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

Anzeige

Instagram / maximeee Maxime Herbord und David Friedrich

Glaubt ihr, David und Jessi werden sich noch mal aussprechen? Ja, irgendwann bestimmt! Nein, ich denke nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de