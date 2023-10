Mit diesem Ex würde Yeliz Koc zu "Prominent getrennt" gehen

Für wen würde sie sich entscheiden? Im Liebesleben von Yeliz Koc (29) ging es bereits ziemlich turbulent zu. Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin war zum Beispiel mit dem Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (31) zusammen. Aus dieser Beziehung ging auch die gemeinsame Tochter Snow hervor. Zuletzt bandelte Yeliz auch mit Jannik Kontalis an, den sie in der Show Make Love, Fake Love kennenlernte. Aber mit welchem Ex würde sie wieder an einer Show teilnehmen?

Auf Instagram wurde die Influencerin gefragt, mit welchem Ex sie bei Prominent getrennt teilnehmen würde. Die Antwort scheint eindeutig: Johannes Haller (35). "Im Sommerhaus der Stars haben wir viele Spiele gewonnen. Er ist sehr intelligent und ich glaube, wir wären ein gutes Team", erklärte Yeliz ihre Wahl. Besteht also die Chance, dass man das Ex-Paar in der Show sieht? "Ich weiß aber auch, dass er es niemals mit mir machen würde", schob Yeliz noch hinterher. Die Chancen sind also wohl eher gering.

Aber Fans der Beauty müssen nicht enttäuscht sein. Kürzlich wurde nämlich bekannt gegeben, dass Yeliz bald bei Promi Big Brother zu sehen sein wird. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut es tut, endlich dieses Geheimnis mit euch zu teilen", freute sich der Realitystar nach der Veröffentlichung.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Influencer

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc auf Ibiza, August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de