In Vegas: Heirateten Jessica und Johannes Haller noch mal?

Haben Johannes (35) und Jessica Haller (33) schon erneut "Ja" gesagt? Bereits mehrfach wagte das Reality-TV-Pärchen den Schritt vor den Altar. Nach der ersten großen Hochzeit ging es im Dezember 2022 nach Dubai. Dort wurde sich gleich noch mal die ewige Treue geschworen – und das nicht zu knapp. Jessi glänzte auch in der Wüste in einem funkelnden Hochzeitskleid. Und jetzt kommt offenbar noch eine dritte Hochzeit hinzu: Jessi und Johannes haben sich wohl wieder das Jawort gegeben.

Bei Instagram postet die Influencerin ein Video, das sie selbst in einem kurzen weißen Kleid zeigt. Ihr Johannes kommt dann im schmucken Anzug dazu und lässt die Sektkorken knallen. Glücklich turteln die beiden vor einem pinkfarbenen Oldtimer-Cabrio. "Was? Was ist passiert? Wir haben es wieder getan", schreiben die beiden happy zu dem Video. Darunter ist der Hashtag "Las Vegas" gesetzt – die Zeremonie fand wohl ganz klassisch in der Spieler-Metropole statt.

Die Fans sind von Hochzeit Nummer drei jedenfalls begeistert und gratulieren herzlich. "Herrlich. Ich habe schon darauf gewartet. Ich liebs", freut sich eine Userin und eine weitere schreibt: "Das war zu erwarten. Herzlichen Glückwunsch euch Hübschen!" Aber auch Promis sind von der Aktion begeistert. So kommentiert Model Fiona Erdmann (35) den Post gleich mit drei Herz-Emojis.

Johannes und Jessica Haller

Jessica, Johannes und Hailey-Su Haller

Jessica und Johannes Haller im Juni 2022

