Süß! Jessica Haller rockt Partnerlook mit Tochter Hailey-Su

Jessica Haller (33) hat ihre Tochter Hailey-Su (2) zu einem richtigen Mini-Me erzogen! 2021 erblickte die Kleine das Licht der Welt und machte das Familienglück ihrer Eltern perfekt. Nur wenige Monate später gaben sich die ehemalige Bachelorette und Johannes Haller (36) ganz romantisch das Jawort. Mittlerweile lebt die Familie auf Ibiza und gibt ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Auf Instagram teilt Jessica ein paar Schnappschüsse von einem Fotoshooting mit ihrer Tochter. Hailey-Su und ihre Mama strahlen im Partnerlook um die Wette! Beide tragen einen beigefarbenen Mantel und eine weiße Hose. Das Mama-Tochter-Duo zieht Grimassen und albert herum.

Zuletzt meldete die Influencerin ihre Tochter vom Kindergarten ab, da ihr die Umgebung nicht geheuer war. "Ich hatte ein ungutes Gefühl, weil es nicht so ganz sicher war. Ich glaube nicht, dass es viele Sicherheitsvorkehrungen gab!", erklärte die 33-Jährige im Netz und fügte hinzu: "Es war mitten im Wald und manche Kinder haben sich ab und zu verletzt!" Deswegen habe Jessi entschieden, Hailey-Su in einer anderen Kita anzumelden.

Dass die Beauty eine ganz besondere Beziehung zu ihrer Tochter hat, machte sie vor einigen Monaten in einem niedlichen Clip deutlich. Gemeinsam mit Johannes posierten die drei am Meer. Auf Jessis Arm gab die Zweijährige ihrer Mama einen Kuss. Als ihr Papa einen wollte, zeigte sie ihm die kalte Schulter. "Sorry Daddy" und "Mommy's Girl", schrieb sie zu dem lustigen Video.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller und ihre Tochter Hailey-Su

Instagram / jessica_haller Jessica und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su im Juli 2023

Wie gefallen euch die Schnappschüsse von Jessica und Hailey-Su?



