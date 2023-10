Zu viel Arbeit? Johannes Haller will mehr Zeit mit Tochter

Er möchte sich mehr auf die Familie besinnen! Ende 2021 heirateten Johannes (35) und Jessica Haller (33) nur wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter Hailey-Su (2). Seit einigen Jahren lebt die kleine Familie auf Ibiza und betreibt dort ein eigenes Unternehmen. Die Arbeit nimmt den Influencer in letzter Zeit aber sehr ein. Johannes zieht daraus Konsequenzen: Er möchte wieder mehr Zeit mit seiner Tochter verbringen!

"Ich bin ein Mensch, der einfach immer noch mehr erreichen möchte. Ich merke aber in Momenten wie diesen, wie durch all den beruflichen Druck natürlich für Dinge, die wichtiger sind, einfach der Tag zu kurz ist", schreibt er in seiner Instagram-Story. "Ich muss meine Zeit wertvoller behandeln und in meine Familie investieren, um noch glücklicher sein zu können", weiß der einstige Bachelorette-Kandidat. Johannes sei nur dann wirklich zufrieden, wenn er intensiv Zeit mit seinem Töchterchen verbringen könne.

In Jessica und Johannes' Beziehung unterstützen sich die beiden gegenseitig. Vor wenigen Tagen erzählte der Hottie seinen Followern, dass ihn seine Frau zu Beispiel zum Sport gebracht habe, als er keine Lust gehabt habe. "Sie weiß genau, wie sie mich motiviert, um das Beste aus mir herauszuholen", freute er sich im Anschluss.

