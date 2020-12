Trauer um Pamela Tiffin. Die US-Schauspielerin ist aus Filmen wie "Ein fast perfekter Mörder", "Eins, zwei, drei" oder "Das Lied von Mord und Totschlag" bekannt. Sie wurde in jungen Jahren von Hal Wallis entdeckt und startete als Schauspielerin durch – Pamela durfte sich während ihrer Karriere sogar über zwei Golden Globe-Nominierungen freuen. Doch nun ereilt Fans eine traurige Nachricht: Die Schauspielerin ist im Alter von 78 Jahren verstorben.

Am vergangenen Mittwoch verstarb Pamela in einem New Yorker Krankenhaus, wie The Hollywood Reporter berichtet. Pamelas Tochter gab bekannt, dass ihre Mutter eines natürlichen Todes verstorben sei. Die Schauspielerin hatte ihre Karriere bereits im Jahr 1974 beendet, als sie ihren zweiten Mann Edmondo Danon heiratete. Sie bekamen zwei Kinder – Echo und Aurora.

Pamela wuchs als junge Frau in einem Vorort von Chicago auf und arbeitete dort zunächst als Model. Sie zog später mit ihrer Mutter nach New York, um dort ihre Karriere weiterzuverfolgen und erschien sogar mehrere Male auf dem Cover der Vogue. Nachdem sie in einigen Werbespots zu sehen war, konzentrierte sich Pamela allerdings mehr auf die Schauspielerei.

ActionPress Schauspielerin Pamela Tiffin

ActionPress Pamela Tiffin

Getty Images Pamela Tiffin

