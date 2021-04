Wincent Weiss (28) hat in Sachen Liebe ein großes Vorbild: seine Großeltern! Der "Feuerwerk"-Interpret ist karrieretechnisch aktuell auf der Überholspur: Der Sänger begeistert seine Fans nicht nur bei The Voice Kids als Juror, er bringt auch noch in naher Zukunft ein neues Album raus – beruflich könnte es also besser kaum laufen. Privat hat der Beau bislang noch nicht die Richtige gefunden – Wincent weiß aber ganz genau, was er sich für die Zukunft wünscht!

Bei Podkinski - Der Podcast mit Palina Rojinski verrät der Musiker, dass er sich eine Liebesgeschichte wünscht, wie seine Großeltern sie seit über 50 Jahren haben: "Die laufen durch den Supermarkt und mein Opa haut meiner Oma auf den Arsch und gibt ihr ein Küsschen vorm Gemüseregal." Er finde es schön zu sehen, dass etwas nach so langer Zeit noch hält – schließlich würden derart langlebige Beziehungen heutzutage immer seltener. "Was mir meine Großeltern vorgelebt haben, ist einfach unfassbar schön", erzählt der 28-Jährige.

Da er keinen Vater an seiner Seite hatte, sei sein Großvater seine männliche Bezugsperson gewesen – und nach seinem Vorbild wolle er auch leben. "Gerade nicht so wie mein leiblicher Vater, mit dem ich ja keinen Kontakt habe, und meine Mutter halt ohne Partner irgendwie [...] die Kinder großziehen musste", betont Wincent – das wolle er vermeiden.

SAT.1/Claudius Pflug Wincent Weiss, Coach bei "The Voice Kids"

Getty Images Wincent Weiss bei den YouTube Goldene Kamera Digital Awards 2019

Instagram / wincentweiss Wincent Weiss in Köln im August 2016

