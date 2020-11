Bei The Voice Kids gibt es eine große Veränderung! Das Juryteam der beliebten Musikshow bestand bisher aus Sasha (48), der Band Deine Freunde, Lena Meyer-Landrut (29) und Max Giesinger (32). Die Stars waren dabei, als im vergangenen April Lisa-Marie zur Siegerin der Staffel gekürt wurde. Doch vor dem Start zur nächsten Show-Runde wollte die Produktion offenbart neuen Wind reinbringen: Sie tauscht alle Juroren aus!

Im Frühjahr kommenden Jahres werden neue Gesichter auf den roten Sesseln vor der Bühne sitzen und die Ohren spitzen, während die acht- bis 15-jährigen Kandidaten ihr Gesangstalent unter Beweis stellen: Wie Bild am Sonntag berichtet, werden der Sänger Álvaro Soler (29) und der Musiker Wincent Weiss (27) um die Talente buhlen. Zu ihren Kollegen zählen Michi Beck (52) und Smudo (52) von den Fantastischen Vier.

Doch das ist noch nicht alles: Stefanie Kloß (36) sitzt derzeit mit Yvonne Catterfeld (40) in der Jury von The Voice of Germany – danach hört es bei ihr aber nicht mit der Jury-Arbeit auf: Sie wird auch in der neuen Kids-Staffel im Anschluss zu sehen sein.

Instagram / alvarosolermusic Sänger Álvaro Soler

Instagram / silbermond Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld, Sängerinnen

Bieber, Tamara / ActionPress Musiker Wincent Weiss

