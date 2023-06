Herzenswunsch: Wincent Weiss möchte unbedingt Kinder haben

Wincent Weiss (30) spricht über das Vatersein. Trotz seines jungen Alters zählt er bereits zu den erfolgreichsten Popkünstlern der Nation. Abseits vom Tonstudio und den großen Konzertbühnen gibt er in der Musikshow The Voice Kids sein Wissen an junge Nachwuchstalente weiter. Dennoch scheint seine Karriere für den Hottie nicht an erster Stelle zu stehen. Denn Wincent plaudert aus: Er kann es kaum abwarten, irgendwann Papa werden!

"Mit den Kindern da zu arbeiten, die so unverblümt an die Sache rangehen, einfach wie es Kinder halt so machen, ist das Schönste", erzählt der Sänger gegenüber Bunte von seinem Jurorenjob bei "The Voice Kids". Außerdem gibt er zu, sich sehr gut vorstellen zu können, einmal eigene Kinder zu haben. "Der Sinn des Lebens ist für mich, Papa zu werden. Haus, Garten, Hund, Kids – und das am liebsten abseits der wuseligen Hauptstadt", stellt Wincent klar.

Erst kürzlich hatte der 30-Jährige im Gespräch mit Bunte über seinen Kinderwunsch geplaudert – denn der "Feuerwerk"-Interpret ist wieder in festen Händen. "Ich wünsche es mir, Familie zu haben. Ich bin 30 Jahre alt, da kommt der Gedanke einfach auf." Trotzdem wolle er sein jetziges turbulentes Leben als Musiker nicht aufgeben.

Anzeige

SAT.1/André Kowalski Wincent Weiss, Coach bei "The Voice Kids"

Anzeige

Getty Images Wincent Weiss bei der "Giovanni Zarrella Show"

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Wincent Weiss, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de