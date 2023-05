Mit Eminems Rap-Hits: Sie gewinnt "The Voice Kids" 2023!

Die Siegerin steht fest! Am Freitag war es endlich so weit und die Finalisten der elften Staffel von The Voice Kids durften ihr Gesangstalent ein letztes Mal auf der großen Bühne unter Beweis stellen. Auch an diesem Abend zeigten sich die Coaches Lena Meyer-Landrut (31), Álvaro Soler (32), Wincent Weiss (30) und Michi Beck (55) und Smudo (55) wieder total begeistert von den Talenten. Doch wer konnte den Titel für sich gewinnen?

Mit ihrer Performance von Eminems Hit "Lose Yourself" hat Emma aus dem Team von Michi und Smudo auch im Finale alle umgehauen – und sie schließlich zum Sieg geführt! "Ich kann es immer noch kaum glauben. Ich liebe Musik und Eminem (50) ist eines meiner größten Idole. Dass ich mit einem Eminem-Song gewonnen habe und nun auch meine erste Single veröffentliche, sind die magischsten Momente meines Lebens", schwärmt die 15-Jährige gegenüber Sat.1 und fügt hinzu, dass sich ihr Sieg wie ein "wunderschöner Traum" anfühle.

Auch Eminem hatte von den mitreißenden Auftritten von Emma Wind bekommen. Unter einem Mitschnitt ihrer Darbietung zu "Mockingbird", der auf TikTok viral gegangen war, kommentierte nämlich sogar der 50-jährige Rapstar mit einem Emoji. "Es ist schon krass, dass er es überhaupt gesehen hat. Dann noch einen Emoji dazulassen, ist irre", staunte beispielsweise ein User unter dem Instagram-Beitrag, mit dem Universal Music auf die Aktion aufmerksam machte.

SAT.1/Claudius Pflug Michi Beck, Gewinnerin Emma und Smudo beim "The Voice Kids"-Finale 2023

SAT.1/Claudius Pflug Emma beim "The Voice Kids"-Finale 2023

Getty Images Eminem mit seiner Tochter Hailie im Hintergrund

