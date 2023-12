Lena & Co. suchen ab Januar wieder "The Voice Kids"-Talents!

Jetzt dürfen die Kinder wieder ran! Bei The Voice of Germany zählen vor allem große Stimmen. Jedes Jahr suchen die Stars der deutschen Musik-Szene nach der besten Stimme Deutschlands. 2023 ging der Titel an Malou aus dem Team von Bill (34) und Tom Kaulitz (34). Nachdem die Show nun vorbei ist, werden aber auch bei den Kindern wieder große Sänger gesucht: Schon im Januar beginnen die Dreharbeiten für eine neue Staffel von The Voice Kids.

Das wird heute unter anderem auf dem offiziellen Instagram-Account bekannt. "The Voice Kids" soll schon am 7. Januar in eine neue Runde gehen. Auf den Stühlen der Coaches sitzen ein weiteres Mal Lena Meyer-Landrut (32), Álvaro Soler (32), Wincent Weiss (30), Michi Beck (56) und Smudo (55). Und die können es gar nicht abwarten. So schreibt Wincent begeistert: "Auf meinem Wunschzettel stand dieses Jahr gar nicht viel... nur in dicken, großen Buchstaben 'The Voice Kids 2024'." Und auch Lena ist schon ganz aufgeregt: "Ich kann es kaum erwarten, die beeindruckenden Stimmen der Voice Kids zu hören!" Im Frühjahr wird die neue Staffel dann ausgestrahlt.

Das heißt, es wird auch 2024 wieder zu einem Kampf zwischen den Coaches um die besten Talente kommen. Doch die Streitereien lassen sie auf der "The Voice"-Bühne. Im Promiflash-Interview verrät Álvaro, dass die Teamleader zwischen den Shows gerne Zeit miteinander verbringen: "Gestern waren wir zum Beispiel noch kurz bei Lena und haben ein bisschen vorgefeiert."

