Wincent Weiss ist glücklich vergeben: Will er auch Kinder?

Wincent Weiss (30) gibt ganz private Einblicke! Der Sänger ist eigentlich dafür bekannt, sein Privatleben weitgehend von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Doch im Juni 2022 dann die süßen Neuigkeiten: Der "Feuerwerk"-Interpret ist tatsächlich vergeben. Auf einem Konzert bestätigte er dies gegenüber seinen Fans. Viele weitere Details gab er darüber bisher aber nicht preis – jetzt plaudert er aber aus: Wincent will seine eigene Familie gründen!

Im Gespräch mit Bunte erklärt er, was Familie für ihn wirklich bedeutet. Wincent betont, dass es kein Ort sei, sondern die Menschen, die ihm nahestehen würden. Auch eigene Kinder kann er sich wohl vorstellen: "Ich wünsche es mir, Familie zu haben. Ich bin 30 Jahre alt, da kommt der Gedanke einfach auf." Trotzdem möchte er sein jetziges turbulentes Leben als Musiker nicht aufgeben.

"Ich hoffe, dass ich nie so richtig und für immer irgendwo ankomme und ich immer irgendwo unterwegs sein werde", führt Wincent aus. Anscheinend ist es für den 30-Jährigen also am wichtigsten, einfach seine Liebsten um sich zu haben – egal, wo er ist.

Marvin Ströter Sänger Wincent Weiss

Sascha Wernicke/ Vertigo Berlin Musiker Wincent Weiss

Getty Images Wincent Weiss bei den YouTube Goldene Kamera Digital Awards 2019

