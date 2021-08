Der größte Mann Amerikas ist tot! Igor Vovkovinskiy war ein Jurastudent und Schauspieler – doch vor allem erlangte er enorme Bekanntheit durch seine Statur. Der gebürtige Ukrainer war nämlich stolze 2,28 Meter groß. Damit hielt der Hühne seit 2010 den Rekord für den größten Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Nun gibt es allerdings traurige Neuigkeiten: Igor starb am vergangenen Freitag im Alter von nur 38 Jahren.

Das teilte seine Mutter Svetlana Vovkovinska auf Facebook mit: "Igor ist am 20. August um 22:17 Uhr im Krankenhaus an einem Herzleiden gestorben." Dazu postete sie ein Bild von sich, wie sie ihren Sohn im Krankenbett umarmt. Sie erklärte weiter, dass sein älterer Bruder Oleh wäre bis zum Ende an seiner Seite gewesen sei. Igor sei froh über die Gesellschaft so kurz vor seinem Tod gewesen. Neben seinem Bruder wären auch dessen Ehefrau und Kinder in der Klinik gewesen. Er hätte sogar noch mit seinem Neffen Andriy Scherze gemacht. "Seine letzte Mahlzeit war ein Stück Kiewkuchen und eine Fanta", erzählte Svetlana. Die Trauerfeier des Riesen ist für den kommenden Samstag angesetzt.

Igor wurde 1982 in der Ukraine geboren. 1989 kam er dann nach Amerika, um einen Gehirntumor behandeln zu lassen, wie Associated Press berichtet. In den folgenden Jahren erlangte er durch seine Größe so einen Bekanntheitsgrad, dass er 2009 bei einer Wahlkampfversanstaltung sogar den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (60) kennenlernte.

Getty Images Igor Vovkovinskiy, der größte Mann in Amerika trifft Barack Obama

Getty Images Igor Vovkovinskiy, 2009

Getty Images Igor Vovkovinskiy, der größte Mann in Amerika

