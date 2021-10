Was für ein traumatisches Erlebnis! Gloria Estefan (64) nimmt in ihrer Talkshow kein Blatt vor den Mund, auch wenn es um gesellschaftliche Tabus geht. Die Sängerin, ihre Tochter Emily Estefan (26) und die Nichte der gebürtigen Kubanerin sprachen in den vergangenen Folgen ihrer Sendung bereits über Themen wie mentale Gesundheit – jetzt offenbarte Gloria, dass sie mit neun Jahren zu einem Opfer sexuellen Missbrauchs wurde.

In der aktuellen Folge "Red Table Talk: The Estefans" teilte die 54-Jährige ihre Geschichte mit ihrer Tochter und Nichte. "93 Prozent der missbrauchten Kinder kennen die Täter und vertrauen ihnen, und ich weiß das, weil ich eines von ihnen war", verkündete sie. Der Täter sei einer ihrer Verwandten gewesen, der seine Position als ihr musikalischer Mentor ausgenutzt habe. Als Gloria sich gegen das übergriffige Verhalten des Mannes zu wehren begann, habe er ihr gedroht: "Dein Vater ist in Vietnam, deine Mutter ist allein, und ich werde sie töten, wenn du es ihr sagst." Aus diesem Grund habe sie versucht, ihm nach Möglichkeit aus dem Weg zu gehen, und habe die Musikschule nicht mehr regelmäßig besucht.

Irgendwann sei es ihr aber alles zu viel geworden und Gloria habe ihrer Mutter verraten, was vorgefallen war. Daraufhin sei die Polizei gekommen, die ihnen jedoch von einer Anzeige abriet. Bis heute habe die Musikerin deswegen Gewissensbisse. "Das ist die eine Sache, wegen der ich mich schlecht fühle, da ich weiß, dass es andere Opfer gegeben haben muss", erklärte sie.

Getty Images Gloria Estefan bei den Grammy Awards 1996

Getty Images Gloria Estefan und Tochter Emily Estefan, 2018

Getty Images Sängerin Gloria Estefan bei den Nywift Muse Awards in New York 2019

