Mit diesem Pärchen waren Taylor Swift und Travis im Urlaub!

Gemeinsame Pärchenurlaube sind doch bekanntlich die schönsten! Travis Kelce (34) und Taylor Swift (34) genossen ein paar erholsame Stunden im Urlaubsort Carmel-by-the-Sea, einer Kleinstadt an der kalifornischen Küste, wie Donna Kelce, die Mutter des NFL-Stars, während des "The Age of Possibility"-Events in Las Vegas berichtete. Ihr Sohnemann habe ihr seine Urlaubsgrüße per Nachricht und mit einem Foto vom Strandtag geschickt – doch auf diesem Bild waren nicht nur Travis und der Popstar zu sehen: Gigi Hadid (29) und Bradley Cooper (49) sollen die beiden begleitet haben. Scheinbar haben die vier einen sonnigen Pärchenurlaub zusammen verbracht!

Auch ihre kommende Reise werden der Tight End und die "Bad Blood"-Interpretin wohl nicht zu zweit verbringen. Laut The U.S. Sun plane Taylor einen Familienurlaub – während ihrer "The Eras"-Tournee durch Europa. Anfang Mai werde sie mit ihren Eltern, Mama Andrea und Papa Scott, und Travis nach Frankreich fliegen, um den gesamten Monat dort zu verbringen. Und auch die Eltern des Sportlers sollen dabei sein. "Es ist eine großartige Zeit und Gelegenheit, die Familien des anderen besser kennenzulernen. Sie sind alle sehr aufgeregt. Es ist perfekt, dass alle zusammen als eine Familie dort sein werden", verriet ein Insider. Die Familien sollen sich schon sehr auf ihre gemeinsame Europareise freuen.

Mehr oder weniger Zweisamkeit verbrachten Taylor und Travis beim Besuch des Coachella-Festivals. Dort gönnte sich das Paar unter etwa 125.000 Besuchern ein bisschen Spaß bei den Auftritten sämtlicher Stars – und der Bruder von Jason Kelce (36) scheint zusammen mit der Sängerin wirklich jede Menge Vergnügen gehabt zu haben. "Ich bin ein riesiger Fan von Liveshows und ich will sie von vorne auf der Bühne sehen. Anders wäre es bestimmt auch gut gewesen, aber es ist ein viel größeres Erlebnis, wenn man in der Menge direkt vor der Bühne feiert", erzählte er in seinem Podcast "New Heights". Die Turteltauben haben sich die "talentierten Leute" nicht entgehen lassen.

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

Getty Images Taylor Swift und Donna Kelce im Oktober 2023

