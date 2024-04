Verdient? Diese GNTM-Kandidaten schickt Heidi nach Hause!

Aus ist der Traum vom Titel Germany's Next Topmodel 2024! Am heutigen Abend musste Heidi Klum (50) erneut eine Entscheidung treffen. Denn langsam, aber sicher wird es in der Show eng – nur noch 20 Kandidaten kämpften um den Sieg. Für zwei ist nun Schluss: Maximilian und Mare mussten ihre Sachen packen und sich nach einer harten Modelwoche in Los Angeles von ihren Mitstreitern verabschieden.

Bei einem Fotoshooting unter Wasser durften die Models ihr Können unter Beweis stellen. Noch vor Ort bekamen sie von Heidi ein Ja oder Nein für die nächste Runde. Max musste nach seinem Shooting mit Jermaine zittern, ebenso Mare. Und dann bekamen sie von der Modelmama jeweils den berühmten Satz zu hören: "Ich habe heute leider kein Foto für dich!"

Vor dem Shooting im Pool mussten die Anwärter auf den Titel schon eine Herausforderung meistern – denn sie mussten ihre Teams selbst zusammenstellen. Die Paarungen bereiteten ihnen dabei Kopfzerbrechen, vor allem Mare. Denn die kreative Künstlerin wollte nicht mit dem Tänzer arbeiten. "Vom Posen her passt er nicht zu meiner Ästhetik. Tausendmal Nein, keine Option", meckerte sie. Schlussendlich mussten sie dennoch zusammenarbeiten, jedoch mit wenig Erfolg.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Michael de Boer Maximilian, Kandidat bei "Germany's Next Topmodel" 2024

Anzeige Anzeige

ProSieben/Michael de Boer Mare, Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel", 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr den Exit von Mare und Maxi gerechtfertigt? Ja, die beiden waren leider nicht gut genug. Nein, es hätte andere Kandidaten treffen sollen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de