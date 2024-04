190 Kilo abgenommen: Tammy Slaton posiert im Badeanzug!

Tammy Slaton (37) zeigt ihren Fortschritt! Die "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit feierte in den letzten Monaten einen großen Abnehmerfolg: Sie verlor über 190 Kilo. Seitdem präsentiert die TV-Bekanntheit ihren Körper immer wieder stolz im Netz. Auf Instagram postet Tammy nun ein neues Foto mit ihrer Freundin Haley. Auf dem Schnappschuss ist zu sehen, wie die beiden Frauen am Schwimmbeckenrand sitzen, die Füße ins Wasser halten und sich anlächeln. Dabei fällt vor allem der erschlankte Körper der Influencerin ins Auge.

Die Fans sind ganz begeistert von dem Bild. Unter der Aufnahme tummeln sich bereits zahlreiche unterstützende Nachrichten. "Oh mein Gott, diese Transformation ist unglaublich. Ich freue mich so sehr zu sehen, wie weit du bereits gekommen bist, dass ich sogar ein bisschen weinen musste", "Du siehst so unglaublich aus. Ich bin so stolz auf dich" und "Tammy muss so stolz auf sich sein. Sie hat einen harten Kampf gekämpft und es geschafft, obwohl so viele Leute sie abgeschrieben haben. Herzlichen Glückwunsch!", lauten nur einige der vielen Kommentare unter dem Beitrag.

Wie viel besser es dem TV-Star seit seiner drastischen Gewichtsabnahme geht, verriet Tammy kürzlich in einem TikTok-Clip. "Meine Lebensqualität hat sich so sehr verändert. Bevor ich in die Reha ging, war ich verbittert, unglücklich, suizidgefährdet, deprimiert und einfach nur gemein", gestand sie. Auch ihr Sozialleben habe sich deutlich ins Positive verändert, wie sie weiter erklärte: "Ich habe persönlich gesehen, dass sich mein Umgang mit anderen Menschen und meiner Familie stark verbessert hat. Einfach meine Einstellung und wie glücklicher ich wirke. Ich lächle viel mehr."

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Bekanntheit

