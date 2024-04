Tränen bei Polizeikontrolle: War das Gisele Bündchens Grund?

Vergoss Gisele Bündchen (43) gar keine Tränen wegen der Polizei? Am Mittwoch waren Bilder des Models aufgetaucht, die es bei einer Verkehrskontrolle zeigten. Auf diesen weint die Blondine bitterlich, offenbar wegen eines Strafzettels. Doch nun liegt TMZ Material der Körperkamera des betroffenen Polizisten vor – und das zeigt den wahren Grund für ihren Gefühlsausbruch. "Er stalkt mich", schluchzt sie darauf und bezieht sich offenbar auf einen Paparazzo!

Im weiteren Verlauf der Aufnahme erklärt die Brasilianerin, sie werde von Fotografen verfolgt und sei deshalb zu schnell gefahren: "Ich bin so erschöpft. Überall, wo ich hingehe, sind diese verdammten Typen hinter mir her. Nichts beschützt mich. Ich kann nichts tun. Ich will einfach nur mein Leben leben." Der Polizist konnte ihr da aber nicht viel helfen – er riet ihr lediglich Anzeige zu erstatten.

Gisele steht bereits seit ihrem Karrierebeginn in den 1990ern im Fokus der Öffentlichkeit. In den vergangenen Monaten wurde sie dann vermehrt zum Zielobjekt der Paparazzi – denn nach ihrer gescheiterten Ehe mit Tom Brady (46) zeigte sie sich immer wieder mit ihrem Trainer Joaquim Valente (34). Inzwischen sind die beiden ein Liebespaar, versuchen aber weiter, sich in ihrer Romanze bedeckt zu halten.

Getty Images Gisele Bündchen im Mai 2023

MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im März 2024

