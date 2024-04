Nach Kritik an Pornostudio: Kanye West löscht Social Media!

Kanye West (46) hat seine Social-Media-Kanäle gelöscht. Vor wenigen Stunden deaktivierte der Rapper sowohl sein Instagram- als auch sein X-Profil. Der Schritt kam kurz nachdem der "Stronger"-Interpret für seine Pläne, ein Pornofilmstudio zu gründen, einiges an Kritik einstecken musste. Vielen Fans stieß besonders sauer auf, dass der Musiker vor ein paar Jahren noch ein Album, das er Jesus widmete, veröffentlicht hatte und nun in die Erotikbranche einsteigen wolle. Auf besagten Profilen waren Kommentare wie "Ich dachte, du hast dein Leben Christus gegeben, was ist passiert, Mann? Hast du es zurückgenommen oder was?" oder "Du hast deine Seele an den Teufel verkauft" zu finden.

Mit einem kurzen Video-Clip kündigte der Musiker seinen Einstieg in die Porno-Industrie an. Sechs Sekunden lang wurde das Datum des 24. April 2024 gezeigt. Darunter standen die Worte "Yeezy Porn kommt". Der Rapper scheint es mit seinen Plänen ernst zu meinen. Wie ein Insider gegenüber TMZ verriet, soll Ye bereits mit möglichen Partnern verhandelt haben. Für einen optimalen Start ins Porno-Business soll er sich Unterstützung von jemand ganz Besonderen geholt haben: Mike Moz, der Ex-Mann von Pornostar Stormy Daniels (45). Mike ist bereits seit mehreren Jahrzehnten als Produzent in der Branche tätig.

Pornos scheinen in Yes Leben schon immer eine große Rolle gespielt zu haben. 2019 gestand er in einem Interview mit dem Radiosender Beats 1, dass er pornosüchtig ist. Bereits im Alter von nur fünf Jahren sei der "Famous"-Interpret mit der Erwachsenenunterhaltung in Berührung gekommen. "Mein Vater hatte im Alter von fünf Jahren einen Playboy ausliegen, und das hat fast jede Entscheidung, die ich für den Rest meines Lebens getroffen habe, beeinflusst", erklärte er.

Kanye West in New York City

Kanye West, Rapper

