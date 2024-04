Zum Hochzeitstag: Salma Hayek teilt Fotos von ihrer Trauung

Salma Hayek (57) und ihr Mann François-Henri Pinault (61) feiern in diesem Monat ihren 15. Hochzeitstag. Anlässlich dieses besonderen Ereignisses schwelgt die Schauspielerin nun in Erinnerungen. Auf Instagram teilt die "Kindsköpfe"-Darstellerin eine Reihe an Fotos, die sie bei ihrer Hochzeit zeigen. Unter dem Post schwärmt Salma: "Es gibt keine Worte, um den Segen zu beschreiben, wenn man seinen Seelenverwandten gefunden hat. Für alle von euch, die ihn gefunden haben, nehmt es nie als selbstverständlich hin. Für alle, die ihn nicht gefunden haben, gebt niemals auf."

Der Post beginnt mit einer Nahaufnahme von der damaligen Braut. Dabei kommt vor allem Salmas dezentes Make-up perfekt zur Geltung. Ein weiteres Bild gibt einen Blick auf die zwei traumhaften weißen Brautkleider. Der Post endet mit einem Foto, das Salma und François-Henri lächelnd am Traualtar zeigt. Die Bilder bringen auch Salmas Schauspielkolleginnen zum Schwärmen. "Wie er dich ansieht. Und du ihn", kommentiert Jessica Alba (42) begeistert. "Perfekt", findet "How to Get Away with Murder"-Hauptdarstellerin Viola Davis (58). Von dem ehemaligen Kinderstar Lindsay Lohan (37) gibt es zudem vier rote Herzen als Kommentar.

Im März 2007 hatten Salma und François-Henri ihre Verlobung bekannt gegeben. Nur wenige Monate später war ihre gemeinsame Tochter Valentina geboren worden. Am Valentinstag 2009 hatte sich das Paar in Paris standesamtlich das Jawort gegeben. Im April desselben Jahres erneuerten sie ihr Eheversprechen in Venedig, Italien. Unter den geladenen Gästen waren auch zahlreiche Promis wie Stella McCartney (52) oder Penelope Cruz (49).

Instagram / salmahayek François-Henri Pinault und Salma Hayek bei ihrer Hochzeit 2009

Getty Images Salma Hayek und François-Henri Pinault, Ehepaar

