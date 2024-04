Schreibt Matty Healy jetzt Album über seine Ex Taylor Swift?

Um den The-1975-Frontmann Matty Healy (35) ranken sich die Schlagzeilen, seit Taylor Swift (34) ihr Album "The Tortured Poets Department" veröffentlichte. Einige Songs darauf sollen sich nämlich um den Musiker drehen – unter anderem "The Smallest Man Who Ever Lived" und "Down Bad". Holt er demnächst zum Gegenschlag aus? "Matty hält sich derzeit noch bedeckt, während er am neuen 1975-Album arbeitet", verrät ein Insider der Zeitschrift The Sun. Er habe keine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet – dementsprechend könnte der Musiker in seinen Tracks seine Seite der Geschichte auspacken. "Nichts hält ihn davon zurück, über seine Romanze mit Taylor zu schreiben und damit klarzustellen, was er zu der Sache zu sagen hat", führt der Informant aus.

Auch Matty würde seine Musik schließlich nutzen, um seine Emotionen zu verarbeiten. "Er hat seit der Veröffentlichung wieder an die Beziehung zurückgedacht", weiß die Quelle. Wie People berichtet, hat das Bandmitglied sich bei einem Aufeinandertreffen mit Paparazzi mittlerweile selbst zu den Songs geäußert. "Ich habe mir noch gar nicht so viel davon angehört. Aber ich bin mir sicher, dass sie gut sind", lautet sein Fazit.

Fans auf X sind der Meinung, dass Matty der "Blank Space"-Interpretin mit der Trennung nur etwas Gutes tun wollte. "Er hat mit ihr Schluss gemacht, um sie davor zu bewahren, ihre Karriere zu zerstören!", glaubt ein User. "Das ist die tragischste Liebesgeschichte überhaupt...", schließt sich ein weiterer an. TayTay ist heute inzwischen mit dem Footballstar Travis Kelce (34) glücklich – und Matty mit der Influencerin Gabbriette Bechtel.

Getty Images Matty Healy im März 2023

ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

