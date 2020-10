In einer Talkshow sprach Emily Estefan (25) – die Tochter des Popstars Gloria Estefan (63) – nun mit ihrer Mutter über das Thema psychische Gesundheit. Emily hatte nämlich in der Vergangenheit eine schwere Zeit durchlebt. Sie litt unter Selbstmordgedanken, weil sie Angst vor ihrem Coming-out als Lesbe hatte. Nun offenbarte die Radiomoderatorin in dem Talk, dass sie immer noch Angstzustände plagen – und beschrieb ihre mentalen Probleme.

In der aktuellen Episode des Red Table Talk: The Estefans schilderte Emily eine ihrer ersten Panikattacken: "Ich fühlte eine Spannung in meiner Brust und da war plötzlich diese Angst." Emily habe zunächst überhaupt nicht einordnen können, was mit ihr passierte und sich aus Frustration sogar mehrmals selbst Verletzungen zugefügt. Ihre Mutter Gloria verriet im Gespräch mit ihrer Tochter, dass sie sich große Sorgen gemacht habe. Und auch Emilys Freundin Gemeny Hernandez habe sehr unter der Angst ihrer Partnerin gelitten.

Zusammen versuchten die drei, Frauen eine Lösung für die Probleme der 25-Jährigen zu finden. Emily gehe es aktuell zwar besser, dennoch sehe sie selbst die Auseinandersetzung mit dem Thema psychische Gesundheit als andauernden Prozess.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / emily_estefan Emily Estefan 2020

Instagram / emily_estefan Emily und Mutter Gloria Estefan 2020

Instagram / emily_estefan Gemeny Hernandez und ihre Partnerin Emily Estefan 2020



