Sophia Bush outet sich als queer und bestätigt neue Liebe!

Sophia Bush (41) äußert sich offen wie noch nie zuvor zu ihrer Sexualität. In einem Essay für Glamour erklärt die Schauspielerin, dass sie queer ist. "Ich habe endlich das Gefühl, dass ich atmen kann", schreibt sie. "Ich glaube nicht, dass ich erklären kann, wie tiefgreifend das ist. Ich fühle mich, als hätte ich, wer weiß wie lange, eine beschwerte Weste getragen", fährt die One Tree Hill-Bekanntheit fort.

Für Sophia sei der offene Umgang mit ihrer Sexualität ein wichtiger Schritt. Die 41-Jährige fühle sich frei und befreit, sich nicht mehr verstecken zu müssen. "Ich habe gar nicht gemerkt, wie schwer sie [die Weste] war, bis ich sie endlich ablegte. Das mag sich verrückt anhören – aber ich denke, andere Menschen, die sich in der Traumabehandlung befinden, werden es verstehen – ich atme wieder tief ein. Ich kann meine Beine und Füße spüren. Ich kann jetzt meine Füße in meinen Schuhen spüren. Ich möchte gleichzeitig weinen und lachen", lässt sie die Leser wissen.

Im Oktober 2023 kamen erstmals Spekulationen auf, dass Sophia mit Ashlyn Harris (38) zusammen ist. Bisher bestätigte sie die Gerüchte jedoch nicht – doch in ihrem Essay ändert sie das. "Sich in sie zu verlieben, hat einige meiner eigenen Kindheitswunden vernäht und mich meiner eigenen Mutter so viel näher gebracht. Zu sehen, wie Ashlyn sich dafür entscheidet, nicht nur zu überleben, sondern für ihre Babys zu gedeihen, war das Schönste, was ich je von einer Freundin erlebt habe. Und jetzt darf ich sie lieben. Was für ein Glück ich doch habe", schwärmt der TV-Star.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophia Bush, April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephanie Nguyen, Sophia Bush, Bobby Berk und Ashlyn Harris, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de