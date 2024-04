Süß: Prinz William erfüllt Schulkind einen großen Traum!

Prinz William (41) zeigt, wie wichtig ihm sein Volk ist. Vergangene Woche nahm er seinen ersten öffentlichen Termin seit Prinzessin Kates (42) Krebserkrankung wahr. Nun geht es für den dreifachen Vater schon zum nächsten Termin, der ihm sehr wichtig zu sein scheint. Mirror berichtet, dass der Royal in der Region West Midlands unterwegs gewesen sei, um Projekte, die sich rund um das Thema psychische Gesundheit kümmern, aufzusuchen. William habe einen kurzen Zwischenstopp bei einer Schule eingelegt, die ihm schon vor einem halben Jahr eine persönliche Einladung zukommen ließ.

Im Oktober verfasste der Schüler Freddie Hadley einen persönlichen Brief an den 41-Jährigen, in dem er ihn über sein Projekt informierte und ihn in die Schule einlud. William kam der Bitte nach und stattete der St. Michael's School einen Besuch ab, wo er über die Initiativen zur Förderung der psychischen Gesundheit von Schülern in Kenntnis gesetzt wurde. Kates Mann traf zudem auf Freddie, den er für sein Engagement lobte und sich entschuldigte, die Einladung zunächst nicht angenommen zu haben. "Gut gemacht, ich bin jetzt hier. Dein Brief hat funktioniert. Es tut mir leid, dass ich im Oktober nicht zu dir kommen konnte", habe William zu ihm gesagt.

Dass der Thronfolger wieder seinen Pflichten nachgeht, empfinden viele als Anzeichen dafür, dass Kate auf dem Weg der Besserung sei. Adelsexperte Richard Fitzwilliams sprach mit The Sun über seine Vermutungen. Er ordnete Williams Auftritte wie folgt ein: "[...] Es ging darum, ein Signal zu senden, dass es weitergeht wie bisher – so weit das vernünftigerweise zu erwarten war. [...] Das war ein wichtiger Auftritt, einfach in dem Sinne, dass man ihn als normal bezeichnen würde."

Getty Images Prinz William mit dem Schüler Freddie Hadley vor der St. Michael's School

Getty Images Prinz william, April 2024

