Geschmückter Sarg: George Gilbey wird rührend verabschiedet

Freunde, Familie und Wegbegleiter nehmen Abschied von George Gilbey. Dem britischen TV-Star, der Ende März gestorben war, wurde nun mit einer emotionalen Trauerfeier gedacht, bevor er in der Nähe seines Zuhauses in Essex beerdigt wurde. Bilder, die unter anderem The Sun vorliegen, zeigen den reichlich geschmückten Sarg des Gogglebox-Stars auf dem Weg zum Friedhof: Blumenkränze, Gestecke und Fotos zieren ihn und erinnern an den Verstorbenen.

Georges Liebste waren mit von der Partie und erwiesen ihm die letzte Ehre. "Er ist viel zu früh von uns gegangen, aber trotz allem versuchten die Menschen ihr Bestes, um sein Leben zu feiern", erklärte ein Freund vor Ort gegenüber dem Magazin. George war vor allem durch die Show "Gogglebox" bekannt geworden. Auch an der UK-Version von Promi Big Brother nahm er während seiner Zeit als Fernsehpersönlichkeit teil.

Die Nachricht über seinen Tod schockierte sein Umfeld im März zutiefst. Der 40-Jährige war bei der Arbeit in einem Lagerhaus aus immenser Höhe gestürzt und noch am Unfallort gestorben. Anschließend gab es Ermittlungen wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung – es kam sogar zu einer Verhaftung. Der Verdächtige wurde jedoch wieder freigelassen.

Instagram / georgegilbey George Gilbey, TV-Star

Getty Images Linda Gilbey, George Gilbey und Pete McGarry

