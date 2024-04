Schon so groß: Jennifer Lange zeigt stolz ihren Babybauch

Jennifer Lange (30) könnte momentan wohl nicht glücklicher sein! Die ehemalige Bachelor-Siegerin und ihr Freund Darius Zander (40) erwarten momentan ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft lässt die Influencerin ihre Community regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben und verrät auch das ein oder andere Detail. Auf ihrem Instagram-Profil teilt Jennifer ein Foto ihres kugelrunden Babybauchs. In Sportklamotten sitzt sie auf einer Yogamatte. Ihr bauchfreies Oberteil lässt dabei einen Blick auf ihre runde Körpermitte zu. Dazu schreibt sie: "Für dich. Für mich. Für uns."

Die Ex von Andrej Mangold (37) habe schon Veränderungen an ihrem Körper wahrgenommen. "Ich spüre das Baby heute das erste Mal so richtig. Fühlt sich an wie kleine Luftblasen im Bauch." Jennifer beschrieb ihren Followern: "Dieses Gefühl, was man hat, bevor man pupsen muss. Nur vermehrt und ohne Pupsen."

Die TV-Bekanntheit und ihr Partner wissen das Geschlecht ihres Babys noch nicht. Jennifer hat aber eine Tendenz, was es werden könnte, wie sie im Netz verriet: "Ich habe sehr stark im Gefühl, dass es ein Junge ist. Habe sogar heute Nacht von ihm geträumt. Ob es richtig ist, werden wir dann am 1. Juni erfahren." Dann wird die Babyparty stattfinden, die endlich Licht ins Dunkel bringt.

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange, Influencerin

Instagram / jenniferlange Darius Zander und Jennifer Lange, Influencer

