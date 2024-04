Vorwürfe: Passagen in Rebel Wilsons Buch werden geschwärzt

Rebel Wilson (44) muss im Rechtsstreit gegen Sacha Baron Cohen (52) eine Niederlage verkraften. Die Schauspielerin plaudert in ihren Memoiren aus dem Nähkästchen und packt dabei auch ordentlich aus: Unter anderem nennt sie Sacha ein "Riesenarschloch" und macht ihm schwere Vorwürfe. Nun zieht der Verlag Konsequenzen und zensiert die britische und die australische Version des Buches. "Wir veröffentlichen jede Seite, aber aus rechtlichen Gründen schwärzen wir in der britischen Ausgabe den größten Teil einer Seite mit einigen anderen kleinen Schwärzungen und einer erklärenden Notiz. Diese Abschnitte sind ein sehr kleiner Teil einer viel größeren Geschichte", heißt es in einer Erklärung, die The Guardian vorliegt.

Anscheinend soll Sachas Team dem Verlag bewiesen haben, dass die Anschuldigungen der Autorin falsch seien. "[Der Verlag] HarperCollins hat dieses Kapitel des Buches vor der Veröffentlichung nicht überprüft und den vernünftigen, aber schrecklich verspäteten Schritt unternommen, Rebel Wilsons verleumderische Behauptungen zu streichen, nachdem ihm Beweise vorgelegt wurden, dass sie falsch waren", erklärt ein Sprecher des Schauspielers gegenüber dem Magazin und fügt hinzu: "Das Drucken von Unwahrheiten verstößt in Großbritannien und Australien gegen das Gesetz; das ist keine 'Besonderheit', wie Frau Wilson sagte, sondern ein Rechtsprinzip, das seit vielen hundert Jahren besteht."

In "Rebel Rising" packt der "Brautalarm"-Star auch über einige angebliche Situationen am Set von "The Brothers Grimsby" aus, einer Komödie, für die sie gemeinsam mit Sacha vor der Kamera stand. In einem Auszug, der People bereits Ende März vorlag, schrieb sie: "SBC rief mich über einen Produktionsassistenten zu sich und sagte, dass ich für eine zusätzliche Szene gebraucht werde. 'Okay, wir werden diese zusätzliche Szene drehen', sagte SBC. Dann zog er seine Hose runter. SBC erklärte sehr sachlich: 'Okay, jetzt möchte ich, dass du deinen Finger in meinen Arsch steckst.'" Daraufhin wurde ein Clip mit besagter Szene veröffentlicht, in dem es jedoch so scheint, als wäre Rebel mit der Handlung einverstanden.

Getty Images Sacha Baron Cohen, Schauspieler

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

