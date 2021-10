Was für eine Überraschung! Jessica Barden verzückt ihre Fans mit süßen News: Die Schauspielerin hat nämlich ihr erstes Kind zur Welt gebracht! Die Schwangerschaft hielt der "The End of the F***ing World"-Star dabei wie andere Stars auch die ganze Zeit über geheim – mit Erfolg: Ihre Follower ahnten nichts von den anderen Umständen ihres Idols. Doch jetzt verriet die Britin ihren Anhängern endlich von ihrem Mamaglück.

Auf Instagram postete Jessica jetzt ein Foto, auf dem sie zufrieden in die Kamera lächelt. "Falls ich euch nicht geantwortet habe oder euch ausgewichen bin, dann lag das daran, dass ich die ganze Zeit schwanger war", erklärte sie sich unter dem Beitrag. Darüber hinaus betonte die 29-Jährige, wie sehr sie sich über ihren Nachwuchs freue: "Ich liebe es einfach, eine Mutter zu sein!"

Auf Fotos ihres Kindes brauchen ihre Follower aber anscheinend gar nicht erst zu warten. "Ich werde hier absolut gar nichts von meinem Baby posten!", machte sie allen Hoffnungen dieser Art einen Strich durch die Rechnung. Ihre Fans freuten sich trotzdem für sie: Innerhalb weniger Stunden erhielt das Foto fast 500.000 Likes.

Getty Images Die Schauspielerin Jessica Barden

Getty Images Jessica Barden im Dezember 2019 in London

Getty Images Jessica Barden im September 2019

