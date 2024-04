Kanye West enthüllt: Mit ihr hätte er gerne einen Dreier!

Kanye West (46) kann es scheinbar nicht lassen! Erst vor wenigen Tagen machte der Rapper Negativschlagzeilen, weil er angeblich einen anderen Mann vermöbelt haben soll und war damit in aller Munde. Grund dafür: Kanyes Opfer soll seine Frau Bianca Censori (29) belästigt haben. Jetzt sorgt der Ex-Mann von Kim Kardashian (43) erneut für Aufsehen. Im Podcast "The Download" sprach der 46-Jährige offen über seine sexuellen Vorstellungen. Auf die Frage, mit wem er und seine Frau gerne mal einen Dreier haben wollen würden, antwortet er: "Michelle Obama". "Du musst die Frau des Präsidenten bumsen", fügt Kanye hinzu. Ob das ein Seitenhieb gegen die einstige First Lady und ihre Familie sein soll?

Schon in der Vergangenheit sind Barack (62) und Michelle Obama (60) mit Kim Kardashian und ihrem Ex aneinandergeraten. Beispielweise als Kanye Taylor Swifts (34) Dankesrede 2009 bei den MTV Video Music Awards unterbrach, weil er der Meinung war, Beyoncé (42) hätte den Preis für das beste Video mehr verdient. Obama kritisierte das Verhalten des Rappers damals scharf und kommentierte seinen Auftritt gegenüber CNBC mit den Worten: "Er ist talentiert, aber ein Idiot!" Vier Jahre später sorgte der "Stronger"-Interpret erneut für Aufruhr, als er behauptete, seine damalige Verlobte sei einflussreicher als Michelle.

Wie Kanyes neue Frau Bianca wohl zu dem skandalösen Verhalten ihres Mannes steht? Ein Insider verriet in der australischen Radioshow "Ben, Liam & Belle", dass das Paar die Negativschlagzeilen scheinbar nicht an ihre Liebe heranlässt: "Aber alles, was ich weiß, ist, dass sie verliebt und glücklich sind." Biancas Vater soll allerdings nicht so überzeugt von seinem Schwiegersohn sein, denn er befürchte, dass Kanye seine neue Frau von ihrer Familie isolieren möchte. "Ihr Vater hat vor, ein ernstes Wort mit Kanye zu reden. Leo wird sich nicht von Kanyes Erfolg einschüchtern lassen und ihm die Stirn bieten", erklärte ein weiterer Insider gegenüber Daily Mail.

