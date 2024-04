So süß nannte Travis Kelce seine Taylor auf einem Event!

Ach, ist das süß! Seit dem vergangenen Jahr können Travis Kelce (34) und Taylor Swift (34) praktisch gar nicht mehr ohne einander sein. Der Footballprofi der Kansas City Chiefs macht nun deutlich, wie verliebt er in die Sängerin ist. Auf der Wohltätigkeitsveranstaltung seines Kumpels Patrick Mahomes (28) erwähnt der Sportler seine Liebste auf süße Art und Weise."Ich habe gerade mit meiner besseren Hälfte gesprochen", erklärt er in seiner Rede, wie unter anderem E! Online ihn zitiert. Das dürfte die Herzen der Fans mit Sicherheit einmal mehr zum Schmelzen gebracht haben.

Travis und Taylor besuchten das Charity-Event des Quarterbacks still und heimlich zusammen. Generell unterstützen sich die beiden trotz voller Terminkalender, wo sie nur können. Der zweifache Super Bowl-Gewinner ist wohl so ziemlich der größte Swiftie. Wohl auch deshalb dürfte er das neue Album seiner Freundin, "The Tortured Poets Department", bereits rauf und runter gehört haben. Immerhin sollen einige der Tracks ja auch von Jason Kelces (36) Bruder handeln – beispielsweise in "So High School" soll er eine Rolle spielen. Doch auch Taylor unterstützt ihren Schatz.

Aktuell steht Travis nicht auf dem Footballfeld – momentan ist Off-Season in der NFL. Vorher hatte der Tight End alles auf dem Platz gegeben und konnte sich dabei stets sicher sein, dass seine Partnerin auf der Tribüne mitfieberte. Vor dem Super Bowl kam TayTay zu vielen seiner Spiele. Das große Finale verfolgte die "Shake It Off"-Interpretin zusammen mit ihren Mädels, wie beispielsweise Blake Lively (36).

Getty Images Travis Kelce, 2023

Getty Images Ice Spice, Taylor Swift, Blake Lively und Ashley Avignone bei einem Spiel der Kansas City Chiefs

