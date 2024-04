Gewusst? So sah Carmen Geiss vor ihren Beauty-Eingriffen aus

Dass Carmen Geiss (58) gerne mal beim Beauty-Doc vorbeischaut, ist kein Geheimnis. Doch wie sah die Millionärsgattin eigentlich vor ihren Eingriffen aus? Nimmt man ihr Instagram-Profil etwas genauer unter die Lupe, wird man schnell fündig und stößt auf einige verblüffende Schnappschüsse, die sie in jungen Jahren zeigen – und auf denen ist die Frau von Robert Geiss (60) fast gar nicht mehr wiederzuerkennen! Auf einer der Aufnahmen strahlt sie mit einer voluminösen blonden Mähne und dezentem Make-up in die Kamera. Ihre optische Verwandlung scheint sie mit Humor zu nehmen. "Wer ist dieses Mädchen?", schreibt Carmen scherzend dazu.

Damit aber noch nicht genug an Nostalgie. Die 58-Jährige kramt noch tiefer in ihrer Erinnerung herum und teilt mit ihren Fans ein weiteres Throwback-Foto im Netz, auf dem man sie noch weniger erkennt. Fast schon schüchtern guckt sie mit einem total natürlichen Look und welligem Pony-Haarschnitt in die Linse. "Hier bin ich mal auf euren Wunsch eingegangen, denn ich habe bei meiner Mutter noch zwei alte Bilder gefunden", schreibt Carmen zu der Bilderreihe und verrät: "So sah ich aus, als ich mit meinem Robert zusammen kam."

Im Alter von 22 Jahren ließ sich Carmen zum ersten Mal ihre Oberweite vergrößern. Daraufhin folgten weitere Brustvergrößerungen. Für faltenfreie Haut und betonte Wangenknochen experimentierte sie bereits mit Botox, Hyaluron und einem Vampir-Lifting herum. Eine Nasen-OP habe ihren eigenen Aussagen zufolge medizinische Gründe gehabt – nachdem diese mal gebrochen gewesen sei, habe die Nasenscheidewand wieder aufgerichtet werden müssen.

Instagram / carmengeiss Throwback-Foto von Carmen Geiss

Instagram / carmengeiss Throwback-Foto von Carmen Geiss

