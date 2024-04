Ist das ein weiterer Photoshop-Fail von Khloé Kardashian?

Khloé Kardashian (39) muss erneut wegen eines angeblichen Photoshop-Fails einstecken. Der The Kardashians-Star teilte gerade erst ein neues Foto auf Instagram, das sie in einem schwarzen Bikini auf einer Luxusjacht zeigt. Ihre Follower sind daraufhin der Meinung, einen Fehler in der Aufnahme entdeckt zu haben – und zwar an ihren Beinen! "Ich denke, das Bearbeiten hat nicht viel gebracht, weil beide Beine unterschiedlich sind", kommentiert ein Nutzer unter ihrem Beitrag. Ein anderer fügt hinzu: "Die Knie passen überhaupt nicht zu den Oberschenkeln? Seltsam". Außerdem kritisieren sie Khloé dafür, bearbeitete Bilder zu posten. "Wann werden wir jemals ein Bild von der 'originalen Khloé Kardashian' bekommen?", fragt ein User.

Doch einige Fans eilen Khloé zur Hilfe und unterstützen sie in den Kommentaren. "Du siehst so umwerfend aus. Ich verstehe nicht, warum so viele Leute im Internet so hasserfüllt sind, wegen nichts" und "Ich wette, ihr seht alle perfekt aus. Sie ist wunderschön. So ein Hass. Das ist ekelhaft" verteidigen sie die zweifache Mama. Zudem handle es sich wohl gar nicht um einen Bearbeitungsfehler – lediglich ihre Position würde dafür sorgen, dass ihr Körper anders aussehe als sonst. "Sie sitzt schräg auf dem Tresen, was ihre Oberschenkel groß macht, sie ist nicht unproportioniert, sie ist nur nicht in einer guten Position. Seid netter und macht euch die Fakten klar", erklärt ein Follower.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die 39-Jährige mit solchen Kommentaren auseinandersetzen muss. Erst vergangenen Monat veröffentlichte Khloé einen Beitrag, auf dem sie in einem schwarzen, tief ausgeschnittenen Shirt und einer passenden Leggings auf einem Sofa saß. Damals war es das Gesicht der TV-Bekanntheit, das ihre Fans irritierte. "Ehm... wer soll das sein?" und "Khloé, verdammt. Wo ist dein Kinn, Mädchen?" fragten sie die Schwester von Kim Kardashian (43) unter ihrem Post.

Khloé Kardashian, TV-Star

Khloé Kardashian, 2024

