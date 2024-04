Zu langweilig? Prinz Julian schläft bei Opas Parade fast ein

Im schwedischen Palast gibt es was zu feiern: König Carl Gustaf wird 78 Jahre alt. In Stockholm wird das nicht nur mit einer großen Parade zelebriert. Die Royals zeigen sich den Schaulustigen auch auf dem Balkon und winken bester Laune. Doch ein Mitglied der Königsfamilie scheint Besuch vom Sandmann bekommen zu haben: Der kleine Prinz Julian (3) kämpft mit der Müdigkeit. Und das bringt er auch deutlich zum Ausdruck. Quengelig reibt der Mini-Royal sich die Augen und verzieht das Gesicht. Mama Sofia (39) versucht ihr Söhnchen wach zu halten und nimmt ihn zwischendurch auf den Arm. Doch es hilft alles nichts: Julian legt dann sogar den Kopf und die Arme auf die Brüstung, wo er kurz die Augen schließt.

Den Fans wird der jüngste Sohn von Sofia und Prinz Carl Philip (44) mit seinem Kampf gegen den Schlaf sicher ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Immerhin verzückt Julian die Anhänger des schwedischen Königshauses regelmäßig mit den süßen Fotografien, die veröffentlicht werden. Erst Ende März feierte er seinen Geburtstag und zu diesem Anlass gab es erneut einen Schnappschuss. Mit stolzem Gesichtsausdruck saß das Geburtstagskind vor seiner Torte mit einer funkelnden Drei darauf. "Alles Liebe zum dritten Geburtstag, Prinz Julian von Schweden. Bleib so süß und bezaubernd wie du bist", schrieb ein User in die Instagram-Kommentare – und viele weitere schlossen sich an.

Nach ihrer Hochzeit im Juni 2015 hatten Sofia und Carl Philip drei gemeinsame Kinder auf der Welt willkommen heißen dürfen. Im Frühjahr 2016 war Prinz Alexander (8) zur Welt gekommen. Ihm folgte Prinz Gabriel (6) und 2021 wurde Nesthäkchen Julian geboren. Sofias Beziehung zum einzigen Sohn des schwedischen Monarchen war anfänglich etwas kritisch betrachtet worden, war sie doch eine Zeit lang als Glamour-Model tätig und im Reality-TV. Sie sei selbst nicht sicher gewesen, ob die Rolle als Prinzessin das Richtige sei, wie sie 2019 in der Sendung "Das Jahr mit der Königsfamilie" erzählte. "Ich war mir nicht sicher, ob ich damit klarkomme, derart in der Öffentlichkeit zu stehen", erinnerte die heute 39-Jährige sich.

