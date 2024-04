"Make Love, Fake Love"-Xander lästert fies über Antonia!

Antonia Hemmer (24) kommt in der aktuellen Folge Make Love, Fake Love nicht gut weg. Nachdem ihr Favorit Xander erfahren hatte, dass Neuling Laurence den Lovekey bekam, lästert er nun heftig über sie. Der Nürnberger hatte sich still und heimlich zu ihr verzogen, bis die Jungs im Schlafzimmer mitbekommen haben, dass er fehlt. Die waren natürlich überhaupt nicht begeistert. Vor allem Xander ist wütend und sagt Dinge wie: "Ich würde ihre beste Freundin vor ihr bumsen!" Ziemlich harte Worte, die auch seine Freundin in der anderen Villa mitbekommt.

Doch das ist nicht das Einzige, was Xander über Antonia gesagt hat. Nachdem er die Jungs mehrfach gefragt hat, ob es deren Ernst wäre, meint er: "Sie kommt unter meine Dusche, ich bin da komplett nackt drinnen. Natürlich macht mich das geil." Damit spielt er darauf an, dass er und die Blondine noch Stunden zuvor unter der Dusche knutschten – kurz bevor sie Laurence den Lovekey überreichte. "Fuckt die mich ab!", lästert der Münchner weiter.

Antonia plagt am nächsten Morgen das schlechte Gewissen. Bei einem Gespräch mit Xander war dieser immer noch sauer auf sie: "Was erwartest du? Normalerweise rede ich gar nicht mehr mit dir. Ich verstehe halt die Aktion nicht, dann lass es halt mit dem Duschen in Zukunft." Die 24-Jährige bestätigt ihm daraufhin erneut, dass sie sich extrem zu ihm hingezogen fühle.

RTL Antonia Hemmer und Kandidat Laurence in "Make Love, Fake Love"

RTL Xander und Antonia unter der Dusche bei "Make Love, Fake Love"

Könnt ihr Xander verstehen? Ja, schließlich haben sie vorher noch geknutscht. Nein, er ist vergeben! Ergebnis anzeigen



