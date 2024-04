Prinz William macht seltenes Statement zu Kates Gesundheit

Seit Prinzessin Kate (42) ihre Krebserkrankung öffentlich machte, hält sich der Palast mit Statements zurück. Nun reist ihr Mann Prinz William (41) nach Newcastle im Norden Englands, wo er einer Wohltätigkeitsorganisation zur Unterstützung von Suizidgefährdeten einen Besuch abstattet. Dort wird er von zahlreiche Fans mit kleinen Geschenken und Blumen empfangen. Wie The Mirror berichtet, gab es eine Frau unter den Schaulustigen, die dem Thronfolger vorsichtig eine Frage stellt: "Darf ich Sie fragen, wie es Ihrer Frau und Ihren Kindern geht?" Daraufhin gibt William ein seltenes Update zum Zustand seiner Liebsten: "Allen geht es gut, danke. Ja, es geht uns gut." Eine Aussage, die die Royal-Fans sicher beruhigen dürfte.

Bereits seit Kates OP zu Beginn des Jahres zog sich die Prinzessin von Wales aus der Öffentlichkeit zurück. Nachdem sich die Spekulationen um ihren Verbleib und ihren Zustand häuften und auch immer wilder geworden waren, meldete sie sich schließlich selbst im Netz zu Wort. Es blieb das erste und einzige Statement. Derweil nimmt William die anstehenden Termine alleine wahr und steht seiner Frau gleichzeitig zur Seite. "Es steht außer Frage, dass William Catherines Fels in der Brandung ist. Er ist die Konstante in ihrem Leben und sie ist das Herzstück in seinem", erklärte der Royal-Autor Robert Jobson im Interview mit Hello!.

Doch vor einigen Tagen gab es zumindest einen Grund zum Feiern: William und Kate feierten ihren 13. Hochzeitstag. Die Fans erhielten zu diesem Anlass ein Schwarz-Weiß-Foto von ihrem Hochzeitstag zu sehen. Der Experte Richard Fitzwilliams vermutete jedoch, dass das Ehepaar sein Jubiläum in aller Ruhe beging. "Sie werden ihren 13. Hochzeitstag zweifelsohne privat feiern", betonte er gegenüber GB News. Vor allem die Behandlung, der sich die 42-Jährige unterzieht, mache den Tag "ganz anders" als sonst.

Getty Images Prinz William, 2023

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate auf ihrer Hochzeit am 29. April 2011

