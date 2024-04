Deshalb kämpfen Bobby und Nico bei Fame Fighting Challenger!

Zwischen Bobby Chamberz und Nico Nizou geht es bald heftig zur Sache! Bei Fame Fighting Challenger steigen die beiden Realitystars gemeinsam in den Ring und boxen um den Sieg. Doch bei den Trash-TV-Teilnehmern geht es um mehr als nur die sportliche Herausforderung. Zwar sind sich die beiden Männer noch nicht im Fernsehen begegnet, jedoch sorgte eine Begegnung im Klub bereits für heftigen Zoff. "Wir hätten uns damals schon fast geprügelt. Da ist auf jeden Fall noch eine Rechnung offen", erklärt Nico gegenüber Bild.

Doch was führte an dem Klubabend zu den Reibereien? "Ich kam in den Klub rein [...] und er saß neben einem Mädchen, das ich kannte. Sie fand mich attraktiv und er war anscheinend so eifersüchtig, dass er mir dann immer die bösen Blicke zugeworfen hat", schildert Bobby die Situation gegenüber dem Blatt. Obwohl sowohl Nico als auch Bobby mittlerweile keinen Kontakt mehr zu der Unbekannten haben, ist die Stimmung zwischen ihnen weiterhin angespannt. "Ich will meinem Gegner zeigen, wie der Boden von unten aussieht", tönt der Love Fool-Kandidat siegessicher.

Nico stellte sich bereits im vergangenen Jahr der Herausforderung und stieg bei Fame Fighting gegen Kevin Njie (28) in den Ring. Gerade wegen seiner Niederlage im letzten Kampf ist Nico nun umso motivierter, den Ring als Sieger zu verlassen: "Ich will dieses Mal als Sieger nach Hause gehen. Mein Ziel ist es, Bobby in der ersten Runde k.o. zu schlagen." Und was sagt Bobby dazu? "Das, was ich letztes Jahr von ihm gesehen habe, war sehr großes Fallobst. Es macht mir gar keine Angst", sagt der Realitystar zur Leistung seines Gegners.

Instagram / bobby_chamberz Bobby Chamberz, Realitysternchen

Instagram / kevin.njie Kevin Njie und Nico Nizou, "Fame Fighting" 2023

