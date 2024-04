Sie holen diesmal Sieg bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"!

Dienstagabend treten Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) wieder gegen ihren Haus-und-Hof-Sender ProSieben an. Nachdem sie sich vergangene Woche hatten geschlagen geben müssen, zeigt sich das Moderatoren-Duo diesmal wieder voll motiviert. In mehreren Spielen wird der Sender unter anderem von Palina Rojinski (39) oder den "Fack ju Göthe"-Stars Gizem Emre (29) und Max von der Groeben (32) vertreten. In den Matches wie unter anderem gegen die Netzstars Dennis und Benni Wolter können sie Vorteile erspielen. Am Ende gehen sie mit fünf Vorteilen ins Finale. Aber hat das gereicht? Wohl eher nicht! Im rein spanischen Finale verlieren die zwei erneut.

Nun steht wie immer eine Bestrafung für Joko und Klaas an. Und was hat sich ProSieben diesmal ausgedacht? Die beiden müssen eine Doku drehen. In dieser soll Joko in die Rolle von Klaas' Friseurlehrling schlüpfen. Doch das ist vor allem für den gebürtigen Mönchengladbacher Neuland – zur Belustigung der Fans: Denn in der Doku wird Klaas Joko das Haareschneiden lehren. Dafür sollen die beiden einen Tag in einem Friseursalon arbeiten.

Gewonnen hatten Joko und Klaas zuletzt in der Jubiläumsfolge – und da wartete etwas Besonderes. Nach ihrem Sieg durften sie ProSieben nicht nur 15 Minuten, sondern gleich ganze 24 Stunden übernehmen. Was fängt man mit so viel Sendezeit an? Das Duo hat kurzerhand den Sender auf den Kopf gestellt und auch kurz beim Schwestersender Sat.1 ins "Frühstücksfernsehen" reingeschaut, um in der TV-Küche ihr Frühstück zuzubereiten. Los ging es aber um Mitternacht mit einem Feuerwerk. Danach machten die TV-Stars mitsamt Kameras einen Spaziergang an der Spree und erkundeten das Nachtleben Berlins. Ein Highlight war der Abschluss mit "Ein sehr gutes Quiz". Das kam sogar so gut an, dass ProSieben es kurzerhand als Format in sein Programm aufnahm.

© Seven.One / Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf im April 2018

