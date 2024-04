Rita Wilson widmet Tom Hanks süßen Post zum 36. Hochzeitstag

Tom Hanks (67) und seine Ehefrau Rita Wilson (67) haben einen besonderen Grund zur Freude! Das Paar feiert bereits seinen 36. Hochzeitstag. Anlässlich des Jubiläums teilt die Schauspielerin einige niedliche Erinnerungsfotos auf ihrem Instagram-Account. Auf diesen ist das Paar unter anderem im Urlaub vor der Sphinx zu sehen, beim Kuscheln im Schnee oder bei einem romantischen Tanz. Ihren Beitrag kommentiert die US-Amerikanerin mit einem Zitat von Robert Browning und den Worten: "36. Jubiläum! 30. April 1988. 'Werde mit mir alt – das Beste wird noch kommen."

In der Kommentarspalte des Posts regnet es zahlreiche Glückwünsche. "Alles Gute zum Hochzeitstag, ihr zwei Turteltauben!", schreibt Michelle Pfeiffer (66) und auch Cindy Crawford (58) kommentiert mit einigen Applaus-Emojis. Außerdem gratuliert Octavia Spencer (51) mit den rührenden Worten: "Alles Liebe zum Hochzeitstag. Mögen wir alle diese Art von Liebe finden!"

Tom und seine Rita gelten als waschechtes Traumpaar Hollywoods. Trotzdem gibt es nicht immer nur Lob für die zwei. In den vergangenen Jahren habe die 67-Jährige fiese Kommentare über sich ergehen lassen müssen. Laut Mirror wetterten einige Hater gegen die Figur der Sängerin. Ihr Mann ließ sich von den gemeinen Worten nicht beirren. "Er sah mich an und sagte: 'Weißt du, ich will nur, dass du weißt, dass du nie etwas an dir ändern musst, um mit mir zusammen zu sein'", sinnierte Rita.

Instagram / ritawilson Tom Hanks und Rita Wilson, Hollywood-Ehepaar

Instagram / ritawilson Rita Wilson und Tom Hanks, Hollywood-Ehepaar

