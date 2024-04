"Make Love, Fake Love"-Exit: Er muss seine Koffer packen!

Auch in der elften Folge von Make Love, Fake Love muss Single-Lady Antonia Hemmer (24) wieder einen Kandidaten nach Hause schicken – und das ruckzuck. Viel Zeit zum Nachdenken hat die Beauty dabei nicht. "Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich habe einen Anschlusstermin und muss noch auf eine ABBA-Mottoparty. Deswegen machen wir heute einen schnellen Showdown", verkündet Moderatorin Janin Ullmann (42) wie aus der Pistole geschossen. Antonias Wahl fällt dabei auf den Tennislehrer Hans. Obwohl sie ihn attraktive finde, war die Zeit, ihn kennenzulernen, einfach zu kurz, erklärt die Blondine.

Hans war erst wenige Tage Teil der "Make Love, Fake Love"-Boys und buhlte nicht so wirklich um Antonias Herz. "Er war drei Tage hier, hat 15 Minuten mit ihr geredet und hätte mehr Eigeninitiative zeigen müssen. Pech gehabt", fasst Nico die Situation zusammen. Nachdem sich Antonia und Hans voneinander verabschiedet hatten, musste noch aufgelöst werden, ob der Hottie Single oder vergeben ist. Zu Antonias großer Enttäuschung war ihr Auserwählter nicht in festen Händen. "Ich hab ehrlich gesagt nicht das Gefühl gehabt, dass Hans mir Aufmerksamkeit geschenkt hat. Deswegen hab ich mich für Hans entschieden", erklärt die 24-Jährige.

Bei Antonia stehen ohnehin zwei andere Männer deutlich höher im Kurs! Xander und Neuling Laurence haben es der Ex von Patrick Romer (28) sichtlich angetan. Was sie nicht weiß: Beide Männer haben eine Freundin, die jede noch so intime Szene auf einem Bildschirm mitverfolgen können. Augenscheinlich war bisher immer der Münchner der heimliche Favorit von Antonia. Allerdings sorgt Xander in der aktuellen Folge für reichlich Unmut bei der Single-Lady. Schießt er sich damit etwa selbst ins Aus?

RTL Hans von "Make Love, Fake Love"

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger, "Make Love, Fake Love"-Kandidat 2024

